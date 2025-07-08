В Самаре готовы 222 м второго тоннеля метро

В Самаре пройдено 222 м второго перегонного тоннеля к новой станции «Театральная». Работы выполнены на 16%. Об этом сообщает департамент транспорта со ссылкой на «Мосметрострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Осталось завершить 1366 метров. Работы проводятся в соответствии с проектными требованиями, включая контроль давления грунтопригруза для предотвращения просадок»,— говорится в сообщении.

Работы в тоннеле должны быть завершены в конце декабря 2025 года.

Станция «Театральная» станет 11 и последней станцией самарского метрополитена. После окончания ее строительства интервал движения поездов сократится до трех с половиной минут. Предполагается, что пассажиры смогут добраться из отдаленных районов в центр города за 20 минут.

Георгий Портнов