Экс-директор музея PERMM не стала обжаловать изменение формулировки своего увольнения

Постановление Ленинского суда Перми, изменившего формулировку увольнения бывшего директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, вступило в законную силу. Как сообщает портал Properm.ru, в установленный срок госпожа Аллахвердиева это постановление не обжаловала.

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Наиля Аллахвердиева уволилась из музея PERMM в конце прошлого года с формулировкой «по собственному желанию». В мае 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил требования прокуратуры, касающиеся оснований увольнения экс-директора. Формулировка увольнения была изменена с «собственного желания» на следующую: «в связи с утратой доверия». Свои доводы надзорный орган обосновывал тем, что музей заключил несколько контрактов с бывшем мужем госпожи Аллахвердиевой, художником Арсением Сергеевым, на организацию выставок. По мнению прокуратуры, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, суд признал их недействительными.

После ухода с должности Наиля Аллахвердиева покинула страну. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Расследование связано с размещением в открытом доступе на сайте музея экспонатов, которые якобы оскорбляют чувства верующих.