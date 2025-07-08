СК возбудил дело после нападения бродячей собаки на девочку в Каслях
Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту непринятия мер к организации отлова бездомных собак в Каслях. Такое решение принято посла нападения бродячего пса на ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
О нападении бродячей собаки на несовершеннолетнюю следователи узнали во время мониторинга СМИ и социальных сетей. Животное покусало девочку на улице Лобашова.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).