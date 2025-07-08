Из-за схода вагона под Златоустом задержат поезд Нижневартовск — Астрахань

В Челябинской области на железнодорожной станции Тундуш в Златоустовском городском округе произошел сход одного вагона грузового поезда. Из-за этого ожидается задержка пассажирского поезда №147 Нижневартовск — Астрахань, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Сход порожнего грузового вагона произошел утром 8 июня. Отмечается, что пострадавших нет. На место происшествия прибудет восстановительный поезд.

В настоящий момент также выясняются причины произошедшего.

Ольга Воробьева