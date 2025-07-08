В Астрахани директор УК стал фигурантом дела о мошенничестве при капремонте дома

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении директора управляющей компании уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при производстве капремонта многоквартирного дома (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, собственники квартир пятиэтажного дома на ул. Кубанской Астрахани заключили с фигурантом договор на выполнение капремонта фасада на сумму в 1,3 млн руб. С июля по декабрь прошлого года подозреваемый предоставлял в фонд капремонта многоквартирных домов Астраханской области акты выполненных работ с умышленно завышенными объемами.

За обозначенный период в результате указанных действий фигурант похитил свыше 700 тыс. руб., принадлежащих фонду. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов