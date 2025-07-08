В Челябинской области водитель «Лады» погиб после столкновения с лосем

На трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области легковой автомобиль врезался в лося. В результате водитель скончался на месте от полученных травм, животное также погибло, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 8 июля на 131 км автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» ехал на небезопасной скорости, врезался в лося на проезжей части, после чего съехал с дороги и опрокинулся.

Сотрудники ГАИ продолжают работу на месте ДТП.

Ольга Воробьева