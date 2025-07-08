Экономический эффект роботизации в группе ММК составит 2 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года накопительный экономический эффект от внедрения RPA (Robotic Process Automation) в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) прогнозируется на уровне 2 млрд руб. Об этом начальник управления экономики компании Евгений Тарабаев рассказал на прошедшей в Магнитогорске конференции по программной роботизации «Next Connect: сплав технологий», сообщает пресс-служба ММК.

«Каждый год входят в строй новые роботы, дающие компании экономию, при этом старые продолжают работать и тоже дают эффект. Только за 2024 год он составил около 500 млн руб., а накопленный эффект с 2019 года превысил 1,2 млрд руб. Мы ожидаем в 2025 году кумулятивный эффект, который мы получим от автоматизации, будет порядка 2 млрд», — сказал Евгений Тарбаев. По его словам, для ММК затраты на RPA условно-постоянные, а эффект кумулятивный.

За последние четыре года компания инвестировала около 4 млрд руб. в различные цифровые решения и сервисы. Полученный экономический эффект составил 4,7 млрд руб. Всего за это время было проработано 160 высокотехнологичных инициатив, а также реализовано 95 IT-проектов. Одним из них стала система «Оптимальный чугун» — модель, которая управляет и оптимизирует процесс закупки угольного и металлургического сырья, состав шихты, закладку и режимы работы доменных печей.