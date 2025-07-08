Прокуратура контролирует проверку по ДТП с погибшим подростком под Астраханью

Прокуратура Икрянинского района Астраханской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с участием двух несовершеннолетних, один из которых погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла около 23:15 накануне, 7 июля, на дороге в селе Трудфронт Икрянинского района. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2112» без государственных номеров, молодой человек 1996 года рождения, ранее лишенный права управления транспортом, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.

Один пассажир 2010 года рождения погиб, еще одного пассажира того же года рождения увезли в ГБУЗ АО «ОДКБ г. Астрахани». Пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

Павел Фролов