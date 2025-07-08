Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем под Саратовом
Полиция проводит проверку по факту дорожной аварии в Татищевском районе Саратовской области, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло накануне близ села Большая Федоровка. Участниками аварии стали автомобили «Тойота», «Мазда» и грузовик.
В результате столкновения загорелись последние две машины. Водитель «Мазды» погиб, водителя грузовика увезли в лечебное учреждение.