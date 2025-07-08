За минувшую неделю в России при атаках ВСУ погибло 17 мирных жителей

В субъектах РФ от ударов ВСУ пострадали 159 мирных жителей. 17 из них погибли, еще 142 человека получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Удмуртской Республике, а также в ДНР и Херсонской области. Господин Мирошник отметил, что среди раненых оказалось восемь несовершеннолетних.

Представитель МИДа подчеркнул, что за неделю по российским субъектам ВСУ выпустили 2,8 тыс. различных боеприпасов.

7 июля Родион Мирошник писал в своем Telegram-канале, что за минувшую неделю в Белгородской области пострадали 30 человек, включая троих детей.