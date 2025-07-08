Владельцу страйкбольного клуба назначили общественные работы за травму ребенка

В Красноярском крае суд назначил 240 часов общественных работ владельцу спортивно-тактического клуба «Арена» после травмирования 12-летнего мальчика во время игры в страйкбол. Бизнесмена признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел летом 2023 года. В ходе игры пластиковый шар попал в металлическую сетку маски ребенка. В результате удара экипировка разбилась, и осколок попал подростку в глаз. Из-за раны роговицы и повреждения хрусталика у пострадавшего развилась катаракта. В ходе проверки прокуратура установила, что владелец клуба экономил на безопасности и не проверял надежность масок перед игрой.

Свою вину предприниматель не признал. «Я не мог предвидеть наступление опасных последствий и уж тем более не действовал умышленно»,— заявил он в суде.

Александра Стрелкова