Жителей Дона предупредили о жаре до +38°С

В Ростовской области 8 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +21…+23°С, днем столбики термометров поднимутся до +36…+38°С. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, все сутки будет преобладать северо-восточный ветер с переходом на восточный и юго-восточный 6-11 м/с.

В юго-восточных, местами в северо-западных районах и Приазовье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Наталья Белоштейн