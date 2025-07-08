Товарный знак «Семьи» попал под обеспечительные меры

Суд по интеллектуальным правам запретил Роспатенту совершать любые действия с логотипом бывшей сети магазинов «Семья». Первым на это обратило внимание «Эхо Перми». Обеспечительные меры наложены в рамках спора между ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер») и ритейлером «Лента» о правах на бред «Семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в начале июня 2025 года ООО «Инстамарт Сервис» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к МКПАО «Лента». Истец требует досрочного прекращения вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака «Сеть магазинов "Семья"».

Ранее продуктовый ритейлер «Лента» также обратился в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера». Речь идет о тех, на которых изображен зеленый человечек. В «Ленте» считают, что товарный знак схож с логотипом «Семьи». Последний бренд принадлежит «Ленте» с 2021 года. Похожее изображение в айдентике «Купера» появилось после ребрендинга в 2024 году.

Напомним, в конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила пермского ритейлера «Семья». Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Ранее «Семья» контролировалась ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. В результате сделки под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Товарный знак «Семьи» с 2015 года представлен в виде человечка зеленого цвета.