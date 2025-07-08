Омичка выдала китайца за отца своего ребенка, чтобы тот получил гражданство

Ленинский райсуд Омска признал 23-летнюю местную жительницу виновной в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Осужденная предоставила сотруднику ЗАГС заявление об установлении отцовства гражданина КНР над ее малолетним сыном, хотя реальных намерений о совместном воспитании, содержании и обучении ребенка у нее не было.

«Целью было создать условия для незаконного пребывания иностранного гражданина в России, предоставив последнему возможность незаконного получения вида на жительство и последующего гражданства»,— сообщили в прокуратуре Омской области.

Суд признал отцовство гражданина КНР в отношении ребенка омички фиктивным. Фигурантка дела вину в совершении преступления полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Михаил Кичанов