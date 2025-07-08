ПЗСП построит 16-этажный ЖК в районе КамГЭС

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрела заявление АО «ПЗСП» об установлении на карте градостроительного зонирования территории, в границах которой предусматривается строительство многоквартирного жилого дома в районе КамГЭС — на ул. Таганрогской, 11.

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ПЗСП предложил установить территориальную зону обслуживания и деловой активности (Ц-2) в отношении земельного участка по ул. Таганрогской, 11, в Орджоникидзевском районе и предусмотреть ряд подзон, в частности по максимальной высоте — 16 этажей (П 1,73).

Застройщик планирует возвести жилой дом, состоящий из блок-секций переменной этажности. Жилая площадь квартир составит 11 тыс. кв. м. Для жителей будут построены детская и спортивная площадки, наземный паркинг. Сроки начала строительства определяются, ПЗСП планирует реализовывать проект в один этап.

Ранее на указанном участке находился пятиэтажный дом, в нем размещался филиал института деловой карьеры.