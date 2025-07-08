Апелляция оставила в силе решение о взыскании с АСВ 82 млн рублей по делу Экопромбанка

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции в части взыскания с Агентства по страхованию вкладов свыше 82 млн руб.

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В марте суд удовлетворил соответствующие требования кредитора обанкротившегося пермского Экопромбанка Арсения Грищенко. Было установлено, что АСВ не оспорило сделки бенефициара кредитной организации Петра Кондрашева и его родственников. Перед отзывом лицензии у банка они вывели спорную сумму со счетов банка.

Согласно решению суда, теперь агентство должно передать деньги в конкурсную массу должника. При этом на часть суммы может претендовать и сам господин Кондрашев — он является кредитором Экопромбанка. Ранее суд отказался привлекать его к субсидиарной ответственности по долгам организации.