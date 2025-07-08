АО «ОДК-Авиадвигатель» незначительно снизит объем дивидендов по итогам года

Акционеры АО «ОДК-Авиадвигатель» на годовом собрании 27 июня приняли решение выплатить владельцам ценных бумаг компании дивиденды за 2024 год, сообщается в материалах компании. В организации приняли решение о выплате 2,7606108 руб. на одну обыкновенную акцию общества (номинал 3,5 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего на выплаты будет направлено 239 млн руб., что составляет 25,7% от прибыли 2024 года. 690 млн руб. чистой прибыли акционеры решили не распределять.

Напомним, в прошлом году на выплату дивидендов акционеры АО «ОДК-Авиадвигатель» направили 25% чистой прибыли — 293,3 млн руб.

В 2024 году выручка «ОДК-Авиадвигатель» составила 26 млрд руб., чистая прибыль — 929 млн руб. В 2023 году выручка «ОДК-Авиадвигатель» составила 23,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,17 млрд руб.

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.