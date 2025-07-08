Правительство поддержало проект закона о рубках на Байкале

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минприроды поправки к закону о рубках на Байкале, сообщает РБК со ссылкой на материалы комиссии и источник в правительстве.

Поправки касаются законопроекта, внесенного в Госдуму в июне 2023 года и принятого в первом чтении в июле. Ведомство сохранило норму, разрешающую сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории — при условии, если выборочные рубки не обеспечат замену лесных насаждений. Сейчас такие рубки там запрещены. Ученые и экологи ранее критиковали эту инициативу.

Также поправки разрешат переводить занятые защитными лесами земли лесного фонда в иные категории для строительства дорог, гидротехнических и селезащитных сооружений, объектов газо-, тепло- и водоснабжения и кладбищ.

Согласование перечня земель для сплошных рубок и по их переводу поручат комиссии по охране Байкала. В нее войдут депутаты, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, а также главы Иркутской области и Бурятии.

Дополнительно вводится запрет на частные дома в особых экономических зонах (ОЭЗ) в центральной экологической зоне. Создание новых ОЭЗ на этой территории не допускается.

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