Аэропорт Перми вновь приостанавливал работу

Временные ограничения были введены сегодня в три часа ночи в аэропорту Перми, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань не выпускала и не принимала авиарейсы. Из-за чего два борта – из Москвы и Санкт-Петербурга (авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия») были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Возвращение рейса из Москвы ожидается после 8 утра, из Санкт-Петербурга – 11 утра. Также задерживается прибытие двух утренних рейсов из Сочи и Махачкалы (также до 11 утра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Спустя два часа, в пять утра в Росавиации сообщили о снятии ограничений на полеты в пермском аэропорту.

До этого в аэропорту Перми вводили ограничения 4 июля. Аэропорт был закрыт более часа. В период действия ограничений одно судно было вынуждено отправиться на запасной аэродром.