Поджигательница релейных шкафов на железнодорожных путях задержана в Хабаровске

Транспортная полиция и сотрудники ФСБ в Хабаровске задержали подозреваемую в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях местной станции Красная Речка, сообщило Линейное управление МВД на транспорте 8 июля.

Поджигательнице 19 лет. Преступление она совершила по указанию неустановленного куратора, поступившему через мессенджер. По версии полиции, прибыв на станцию Красная Речка под Хабаровском, подозреваемая нашла два релейных шкафа, залила через вентиляционное отверстие шкафов бензин с пенопластом и подожгла конструкцию. За это ей было обещано 35 тыс. руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск