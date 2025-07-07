Две женщины и ребенок ранены в результате атаки БПЛА по Белгородской области

Три человека, среди которых полуторагодовалый ребёнок, ранены в поселке Борисовка Белгородской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют одну из раненых женщин в городскую больницу №2 в Белгороде, полуторагодовалую девочку — в детскую областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказали необходимую помощь на месте.

В результате детонации дрона во дворе многоквартирного дома повреждены 6 легковых автомобилей и выбиты окна в 9 квартирах. Точной информации о пострадавших пока нет, добавил господин Гладков.