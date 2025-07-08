Владыка Леонтий впервые посетил Нововоронежскую АЭС

7 июля отмечается большой православный праздник — Рождество святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий посетил Нововоронеж и Нововоронежскую АЭС. Утром Владыка Леонтий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества святого Пророка.



Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

После богослужения глава Воронежской митрополии встретился с директором Нововоронежской АЭС Владимиром Поваровым. Руководитель предприятия познакомил Владыку с историей атомной отрасли и показал основные объекты энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+". Вместе они посетили машзал и блочный пульт управления.

Впервые посетив объект такого масштаба, митрополит Леонтий проявил неподдельный интерес к атомной отрасли, задавая вопросы об устройстве АЭС, её сотрудниках. В оперативном журнале Архипастырь оставил своё напутствие коллективу смены «Г» атомной станции и благословил на новые подвиги и достижения, безопасную эксплуатацию.