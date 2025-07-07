На Нововоронежской АЭС прошли производственную практику студенты Белорусского национального технического университета

С 23 июня по 4 июля на Нововоронежской АЭС прошли производственную практику восемь студентов четвертого курса специальности «Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций» Белорусского национального технического университета (БНТУ).



Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Росатом уделяет большое внимание международному сотрудничеству в области подготовки кадров для атомной отрасли.

За две недели студенты успели побывать в основных производственных цехах действующих энергоблоков НВ АЭС — от энергоблока с реактором ВВЭР-440 до инновационного энергоблока поколения «3+» с ВВЭР-1200. Таким образом практиканты смогли ознакомиться со спецификой эксплуатации энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами. Помимо этого, они посетили отделы радиационной безопасности, технической диагностики и дефектоскопии металлов и технического контроля.

«Практика на Нововоронежской АЭС – это уникальная возможность для студентов получить опыт работы на одной из самых современных атомных станций России и мира. Нововоронежская АЭС – это площадка с действующими энергоблоками разных поколений, это позволяет увидеть развитие технологии водо-водяных энергетических реакторов в динамике. Также у студентов есть возможность пообщаться с опытными специалистами и понять, как в действительности устроены производственные процессы, что гораздо ценнее теории», — подчеркнула старший преподаватель БНТУ, руководитель практики Снежана Ракевич.

Кроме знакомства с производственной системой Нововоронежской АЭС, практиканты успели побывать в музее и Информационном центре Нововоронежской АЭС. Также для студентов провели экскурсию по Нововоронежу, где они смогли оценить большой вклад атомщиков в развитие города.

«Город хоть и маленький, но мест для посещения много. Мне запомнился памятник реактору ВВЭР, очень понравился светомузыкальный фонтан, который довелось увидеть вечером во всей красе. Но больше всего в сердце запала вкусная клубника, которую можно купить утром у бабушек на рынке», — прокомментировала студентка БНТУ Елизавета Жук.

Всего за последние десять лет практику на Нововоронежской АЭС прошли более ста студентов БНТУ, многие из которых теперь работают на Белорусской АЭС.

«Я планирую связать карьеру с атомной отраслью. Во-первых, хочется внести свой вклад в развитие «зеленой» энергетики. Во-вторых, мне это интересно. Благодаря производственной практике я познакомился подробнее со многими цехами, что дало мне больше представления и повлияло на будущий выбор рабочего места», — поделился студент БНТУ Евгений Бируля.