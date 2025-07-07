Арестован чиновник министерства внутренней политики Самарской области

Суд в Самаре арестовал главного консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области. Об этом сообщили в областном следственном управлении СКР. По данным «Ъ-Волга», речь идет о Максиме Мрыкине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Против чиновника и его предполагаемого сообщника по материалам из УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемые, действуя в качестве посредников в передаче взятки, получили от местного жителя 900 тысяч рублей, пообещав оказать содействие в регистрации указанного гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Арест чиновника прокомментировал губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале: «Следствие и суд определят степень вины участников дела. Уверен, что правоохранительные органы объективно проведут расследование и установят истину. Правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений. Наказание должно быть неотвратимым, невзирая на должности».

Сабрина Самедова