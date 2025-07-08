На пересдачу ЕГЭ пошли 144 тыс. одиннадцатиклассников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 7 июля сообщил, что в 2025 году возможностью пересдать ЕГЭ воспользовались около 144 тыс. учеников — на 27% больше, чем в прошлом году (113 тыс. выпускников). Данные господин Музаев представил на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля, пересдачи прошли 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена было зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года.

18 июня Анзор Музаев сообщал, что в основной период за различные нарушения с экзаменов были удалены 608 участников. Из них 189 человек — за использование средств связи. Оставшиеся 419 выпускников были удалены с экзаменов за попытки вынести контрольно-измерительные материалы или применение шпаргалок.

До 2024 года, напомним, повысить свой балл по ЕГЭ можно было только в следующую экзаменационную кампанию. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил дать выпускникам второй шанс, предложив разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов (по выбору) прямо в ходе приемной кампании в вузы. Впоследствии Рособрнадзор ввел такую возможность внутренними документами.

Полина Мотызлевская