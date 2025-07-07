Под Переславлем сгорели два дома, еще два повреждены

В селе Нагорье Переславского округа 7 июля произошел пожар, который уничтожил два дома и сарай. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Пожарные прибыли через три минуты после сигнала и ликвидировали огонь, в тушении приняли участие 10 сотрудников и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар охватил два дома общей площадью 192 кв. метра и сарай площадью 12 кв. метров. Также пострадали два соседних дома: у одного закоптились стены на 4 кв. метра, а у другого термическое повреждение отделки (ПВХ сайдинг) составило 32 кв. метра.

Дознаватели установили, что причиной пожара стало занесение открытого источника огня. Ведется проверка.

Антон Голицын