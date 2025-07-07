«Система дает порядка тысячи советов в сутки»

В рамках открывшейся в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопрома» состоялась дискуссия о том, как использовать искусственный интеллект (ИИ) в современном мире. Представители уральского бизнеса и эксперты обсудили, как он может сделать рабочие места более привлекательными, предложили меры поддержки для инвесторов и поспорили о том, нужно ли знакомить с ИИ с детства.



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На сессии «Искусственный интеллект как основа ускорения социально-экономического развития: синергия власти, бизнеса, науки и образования» международной промышленной выставки «Иннопром» спикеры высказались о том, какой они видят роль искусственного интеллекта.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк сказал, что основные варианты применения языковых моделей в работе правительства — это обработка входящей почты и создание ответов, а также оформление законов. Помимо этого, ИИ может обрабатывать лица на камерах слежения.

«Большие языковые нейросети работают хорошо там, где много всего одинакового: законы, регламенты, учебные планы, даже университеты с определенной точки зрения очень одинаковые»,— сказал и. о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков.

Среди трудностей господин Куцевляк выделил проблемы ответственности за ошибки робота и вопросы безопасности данных, на которых он обучается. При этом у регионального правительства, по его словам, как правило, нет возможности позволить собственный ЦОД (центр обработки данных), однако оно готово покупать услуги сервисов. Чтобы их создать, необходимы инвестиции, поэтому Иван Куцевляк предложил рассмотреть идею льготного фондирования от Банка России вместо компенсации ставки из бюджета. «Поскольку эта история очевидно не является инфляционной раскруткой, ведь она повышает производительность, было бы логично, чтобы для банков появлялись дешевые деньги, которые позволяли бы в это вкладывать»,— сказал он.

По мнению Ивана Куцевляка, необходимо как можно быстрее прийти к платформенным решениям, чтобы регионы могли закупать их, а не создавать собственные. Председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов заметил, что такие решения уже есть, в том числе у самой компании, просто модели искусственного интеллекта в них находятся «под капотом» и не всегда видны заказчику. По словам господина Мраморова, около 15% оборота «Контур» инвестирует в отдел разработки (RnD), поскольку только так можно продолжать конкурировать на рынке.

Министр цифрового развития Свердловской области Михаил Пономарьков рассказал, что регион уже активно использует искусственный интеллект в медицине. Во-первых, это обработка снимков, а во-вторых — анализ массива медицинских карт, который помогает понять, какие пациенты нуждаются в особом внимании. Иван Куцевляк добавил, что в этой сфере искусственный интеллект не всегда помогает человеку — иногда он спорит с принятым им решением, и оказывается прав.

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун добавила, что врачу сейчас недостаточно только профессиональных знаний, поэтому при обучении студентам дают цифровые навыки, а в университете открыли цифровую кафедру, где разрабатывают проекты на базе ИИ.

По словам госпожи Ковтун, работа с анализами — это уже тривиальное применение искусственного интеллекта, в медицине актуально создание экспертного помощника, который сможет оценивать правильность решений врача.

Минприроды Свердловской области, по словам господина Пономарькова, работает над ИИ-программой, которая находит по снимкам из космоса участки незаконной рубки леса. Анализ обезличенных массивов больших данных от операторов помогает правительству делать выводы о плотности населения и принимать, например, транспортные решения.

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По словам вице-президента по трансформации предприятий РМК Алексея Яковенко, ИИ помогает разгружать сотрудников компании от рутины, для этого там используют цифровых помощников, которые могут полностью управлять рабочим процессом. «На сегодняшний день система анализирует порядка тысячи параметров и дает порядка тысячи советов в сутки»,— сказал он. Человеку в таких условиях пришлось бы вырабатывать совет раз в две минуты.

ИИ делает более привлекательными рабочие места, добавил господин Яковенко. По его словам, в сфере добычи меди внедряют практику, когда подземная техника перемещается по руднику самостоятельно, а операторы находятся в комфортном офисе, а не в шахте, и дистанционно выполняют лишь часть задач.

В продолжение обсуждения Иван Куцевляк заметил, что и людям придется становиться «умнее и сноровистее», чтобы обращаться с искусственным интеллектом.

Илья Обабков сказал, что университету нужно «быть большим, открытым и действовать с опережением», чтобы выжить в эпоху искусственного интеллекта. По его словам, благодаря нейросетям, знания стали легкодоступны в сжатом виде, однако у университетов есть свои преимущества: возможность «делать что-то руками» и «делать что-то вместе», уникальное оборудование и инфраструктура, обратная связь от наставников и возможность тренировать креативность и создавать уникальное, а не типовое.

Председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин, модерирующий сессию, предложил обучать детей работе с цифровыми сервисами и ИИ с начальной школы. С ним не согласился Илья Обабков:

«Главное после детского сада и школы — сохранить у ребенка любопытство и страсть к знаниям. Если мы его напичкаем "питоном", он сбежит и не придет к нам учиться»,— сказал он.

Михаил Пономарьков заметил, что технический прогресс не остановить и дети имеют к информации неограниченный доступ, а в школе можно сформировать понимание, которое потом уже разовьется в профессиональные навыки. «Ценности важнее знаний. Потому что при правильных ценностях ты знания доберешь»,— подвел итог дискуссии Иван Куцевляк.

Анна Капустина