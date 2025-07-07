ЗПИФ «Консорциум. Первый» получил акции «Яндекса» в прямое управление

Процесс передачи части акций «Яндекса» (MOEX: YDEX) участникам ЗПИФ «Консорциум. Первый» завершился. Акционеры оставили за собой 66,58% капитала, 3,62% — администраторам программы мотивации. В свободное обращение ушли 29,8%. Ни у одного из акционеров нет контролирующей доли, и ключевые решения останутся за командой менеджеров, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Доли в ПИФ распределены так: 16,3% — менеджмент «Яндекса», 16,03% — «Инфинити Менеджмент» (владеет пайщиком «Консорциума») Александра Чачава, 9,89% — «Каталитик Пипл» (совместное предприятие «Интерроса» Владимира Потанина и «Т-Технологий»). ЗПИФ «Аргонавт» (тоже пайщик «Консорциума») передал свой пакет ЗПИФ «Финансовые решения будущего» и ЗПИФ «Символ». Каждый владеет по 4,94% капитала в «Яндексе».

В мае 2025 года компания начала процесс передачи части своих акций ЗПИФ «Консорциум. Первый», который в июле 2024 года выкупил бизнес «Яндекса» у нидерландского холдинга Yandex N.V. за 475 млрд руб. В июле 2025 года истекает 12-месячный локап — запрет на совершение сделок с бумагами компании, который был установлен для участников консорциума инвесторов при реструктуризации «Яндекса».