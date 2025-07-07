Приложение настраивают на шум

Жители столицы смогут пожаловаться на шум в приложении. Как пишет Forbes, департамент информационных технологий города заключил контракт на сумму около 500 млн руб. на разработку сервиса и дополнений на портале мэра Москвы. В приложении под названием «Шумный сосед» можно будет оставить жалобу, например, на громкие компании во дворе или строительные работы. Соответствующий раздел появится также на сайте mos.ru. Сейчас москвичи могут обратиться в полицию или Роспотребнадзор по горячей линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый сервис же будет сразу сверять информацию из заявлений с данными с камер, говорит эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» в сфере ЖКХ Павел Склянчук: «Буквально в начале этого года прошли сертификацию специальные камеры-шумомеры, которые фиксируют уровень децибелов от мотоциклов и автомобилей. Они оснащены специальными микрофонами. До сих пор не было вариантов, как можно с минимальными административными издержками реагировать на подобного рода нарушителей — нельзя же расставить на каждом углу участковых, полицейских. К моменту приезда уже музыка выключается, гости расходятся. То же самое касается владельцев автомобилей и мотоциклов, которые намеренно убирают глушители со своих транспортных средств.

Все равно это пока будет регулироваться в ручном режиме, но это большой прогресс по сравнению с другими городами и регионами, где вообще нет правового механизма, который бы позволил привлекать к ответственности. В федеральном КоАП в принципе нет таких штрафов, и даже если они там появятся, штатная численность МВД не способна выявлять все инциденты, которые связаны именно с нарушением уровня шума. Здесь помогут только современные технологии, которые будут делать это автоматически.

Приложение позволит синхронизировать два ресурса: с одной стороны, сведения информационных систем, с другой стороны, сообщения от граждан».

Вместе с этим в департаменте запланирован мониторинг уровня шума в Москве. Как пишет Forbes, в течение 30 дней подрядчик будет фиксировать случаи нарушения. Работы обошлись московскому правительству еще в 20 млн руб. Однако этого может быть мало, чтобы выявить все проблемные места, считает инженер-эколог лаборатории «ТестЭко» Антон Аюкасов: «Довольно шумно бывает на Патриарших прудах, а также там, где идет стройка. Обычно, когда приезжает инспекция, вроде бы все хорошо, а ночью, допустим, начинают забивать сваи или какие-то более шумные работы проводить. Я так понимаю, они хотят уловить такие события, то есть не по обращениям граждан проводить измерения, что делает, по сути, Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии, которые обычно всегда предупреждают перед проверкой.

Сейчас, возможно, хотят это делать, не оповещая, что в данный момент идет измерение уровня шума, допустим, от стройки какой-либо, от вентиляционной системы того или иного торгового центра либо кафе. Вообще, при измерениях общего шума как-то отсеять, что вот этот источник шумит на столько-то децибел, а этот шумит на столько, невозможно. Есть только один способ — проведение измерения, когда это оборудование работает и когда не работает. Если разница больше 3 дБ между выключенным оборудованием и включенным, то, грубо говоря, вклад есть. Что касается стоимости оборудования для измерений, одно устройство обойдется где-то в 500 тыс. руб., плюс их установка и так далее. Поэтому 20 млн руб. — это не такая большая сумма».

В Москве проводить шумные работы нельзя с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни. За нарушение тишины и покоя с граждан взимается штраф в размере 1-2 тыс. руб. Наказание для юрлиц составляет 40-80 тыс. руб.

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Анжела Гаплевская