Знания заметно переоценили

Стоимость обучения в московских вузах за год выросла почти на 16%. По данным Минобрнауки, в среднем по стране платные программы бакалавриата подорожали на 12%. В ведомстве подчеркнули, что сейчас стоимость года обучения не превышает 2,5 среднемесячных зарплат по региону. По данным портала «Табитуриент» средняя стоимость программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения в вузах России в 2025 году составила 222 тыс. руб. в год. В лидерах МФТИ, где за один курс придется заплатить 950 тыс. руб. Следом идут Санкт-Петербургский горный университет, Российская экономическая школа, Дипакадемия МИД РФ, МГИМО и Московская консерватория им. П. И. Чайковского. Там обучение стоит примерно 800 тыс. руб. в год. МГУ им. М. В. Ломоносова лишь на 17-й строчке — там программа в среднем обойдется в 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость обучения студентов в первую очередь определяется нормативами и репутацией вуза, напоминает исполняющий обязанности ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин: «Стоимость обучения для разных специальностей существенно отличается. Проще всего, когда для обучения не нужно иметь большую материальную базу, это касается студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей, в основном обучение идет в общении с преподавателем, почти нет оборудования и так далее. Дальше идет основная масса специальностей, где уже нужно какое-то оборудование. Наконец, есть достаточно сложные специальности, там обучение стоит дороже. Самые дорогие — это артисты, потому что там обучение, по сути, один на один с мастерами, и, например, агрономы, потому что им нужна учебная свиноферма.

Это открытый рынок. Он регулируется только в части правил оказания образовательных услуг. Если мы делаем дорогую образовательную программу, привлекаем звездных экспертов, устраиваем студентам стажировки, возим их по всей стране на самолетах, организовываем маленькие группы по пять человек, привлекаем больше преподавателей, естественно, это будет стоить дороже. Есть примеры, когда подготовка студента стоит в год 300 тыс. руб., а вуз просит за нее 1 млн руб. И люди платят, потому что есть, за что платить. Полученная квалификация позволит дальше эти деньги вернуть за счет высокооплачиваемой работы».

В мае был принят закон об ограничении платного приема в вузы. Правительство будет регулировать набор по специальностям, исходя из запросов рынка труда. Однако пока это не повлияло на стоимость коммерческих программ, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «В большинстве регионов вузы при установлении стоимости обучения следуют нормативам финансирования по той или другой специальности или направлению подготовки. Так как у нас растет и средняя заработная плата, и обязательства, например, коммунальные платежи заметно увеличиваются, то и нормативы финансирования по всем стоимостным группам в 2025 году тоже увеличились.

Цены были объявлены и утверждены ученым советом еще до того, как было принято изменение, которое предоставляет право в следующем году регулировать платные места Министерству высшего образования и науки. Увеличение стоимости в Москве касается не всех, а относительно небольшой группы лидеров, в частности, МФТИ заметно поднял стоимость обучения. Вообще, университеты-лидеры, которые сегодня позиционируют себя в рамках международной конкуренции и уверены, что инвестиции в их образовательные программы окупаются уровнем зарплат и перспективами профессионального развития выпускников, подняли цены на программы больше всего».

По данным Минобрнауки в 2024 году образовательный кредит на обучение взяли 75 тыс. студентов. Среди востребованных специальностей юриспруденция, менеджмент, экономика, лечебное дело, стоматология. Со следующего года льготный кредит на обучение можно будет взять только по определенному перечню профессий, которые разработает правительство. Они должны будут соответствовать «задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России».

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Юлия Савина