ВС: указание чужого бренда в адресной строке сайта не всегда является нарушением

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, когда использование чужого товарного знака в адресной строке сайта может считаться нарушением. Решение об этом вынесла экономколлегия ВС по спору между ИП Алиной Жеребцовой и ООО «Сибстройсервис».

Госпожа Жеребцова владеет правами на товарный знак TOPFENCE. Его упоминание она обнаружила на интернет-ресурсе «Сибстройсервиса» — в трех адресных строках сайта (после .ru), но не в непосредственно доменном имени. ИП подала иск к компании о взыскании 3,4 млн руб. компенсации за незаконное использование бренда. Истица отмечала, что упоминание в адресной строке слова TOPFENCE позволяло компании попасть в поисковую выдачу по чужому товарному знаку, а на сайте ответчика продаются схожие товары. Арбитражные суды трех инстанций иск удовлетворили.

Однако по жалобе ответчика дело рассмотрела экономколлегия ВС, которая отменила акты нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Из определения ВС следует, что «само по себе упоминание обозначения» не означает наличия нарушения. Следовало выяснить, предназначен ли такой способ адресации «для продвижения собственных товаров», но вместо этого суды приняли упоминание товарного знака в адресной строке сайта за «безусловное доказательство» неправомерного использования, указала экономколлегия.

Между тем, отметил ВС, потребитель, который указывает слова в поисковом запросе, формирует представление о деятельности владельца сайта лишь после ознакомления с интернет-ресурсом. Несмотря на это, суды не проверили возражения ответчика о только двух переходах по одной из ссылок, «очевидно осуществленных истцом при контрольной проверке». Кроме того, не доказано, что переход на спорные страницы способен вызвать смешение товаров истца и ответчика, как нет и доказательств того, что на этих страницах сайта с упоминанием чужого обозначения продавались сходные товары, указал ВС. В заключение экономколлегия призвала тщательнее исследовать вопрос о размере компенсации и добросовестности истца.

Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Новосибирской области, который должен учесть разъяснения ВС.

Ян Назаренко