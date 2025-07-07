В Черноземье 8 июля будет облачно, от +15°С до +35°С

Во вторник, 8 июля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность. Температура будет варьироваться от +15°С до +35°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура составит до +19°C. Днем — до +35°C.

В Воронеже на протяжении суток ожидается ясная погода. Ночью — до +18°C. Днем — до +33°C.

В Курске ночью будет малооблачно, температура составит до +19°C. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, до +33°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью — до +16°C. Днем — до +31°C.

В Орле на протяжении суток ожидается облачность с прояснениями. Ночью температура составит до +18°C. Днем — до +32°C.

В Тамбове на протяжении суток прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью — до +15°C. Днем — до +31°C.

Егор Якимов