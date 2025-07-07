Один человек погиб и три пострадали из-за взрыва гранаты в лаунж-баре в Рязани

На Соборной улице в историческом центре Рязани произошел взрыв в лаунж-баре. В результате погиб один человек, три пострадали, двух из них госпитализировали. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, причиной взрыва стала граната.

По данным Telegram-канала Mash, происшествие произошло в заведении Game Loft рядом с ТЦ «Малина». Канал утверждает, что граната была замаскирована под газовую горелку и детонировала из-за неосторожного обращения.

«РЕН ТВ» сообщает, что взрывчатку принес 18-летний подросток чтобы показать друзьям. Он был уверен, что это муляж, из-за чего граната взорвалась в руках у молодого человека. Предварительно, ему оторвало руку, пострадавшего увезли в реанимацию. У оставшихся в живых друзей множественные осколочные ранения.

Никита Черненко