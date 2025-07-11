Страна у нас огромная

Сегодня мы все чаще слышим о массовых длительных задержках рейсов в крупных аэропортах России. Увы, похоже, это становится новой реальностью. Но причиной возникающих проблем являются факторы, повлиять на которые гражданская авиация не в силах. Между тем еще до 2025 года статистика задержек рейсов российских авиакомпаний не отличалась от европейских показателей — 70% самолетов вылетали вовремя. И здесь следует более детально рассмотреть те отличия европейской и российской авиационной реальности, которые влияют на итоговые статистические показатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Гусаров

Фото: из личного архива Роман Гусаров

Фото: из личного архива

Если говорить о длительных задержках, то следует отметить, что здесь сопоставимые с Европой показатели достигаются намного большими усилиями. Я говорю о масштабах нашей страны, тяжелом климате и сложной географии. Значительная доля задержек рейсов в РФ приходится на погодные условия. При этом мы считаем вполне обыденным, когда крупные столичные аэропорты работают круглые сутки и в мороз, и в снегопад, и в ледяной дождь. К слову, для этого они оснащены системами посадки по третьей категории ИКАО и являются всепогодными. А большинство аэропортов Европы просто закрываются при незначительном снегопаде, который бы у нас не приняли всерьез даже автомобилисты. Рейсы отменяются, а значит, не считаются задержанными. Принимать и отправлять самолеты в ночное время европейцы считают для себя ниже своего достоинства. А в России даже в средней полосе солнце зимой поднимается над горизонтом на несколько часов. Не говоря уже о Заполярье. И там мы тоже летаем. Причем умудряемся эксплуатировать аэродромы на вечной мерзлоте, разбросанные на территории, значительно превышающей все страны ЕС вместе взятые. Европа компактна, и кроме крупных международных хабов все остальные работают «не напрягаясь». Да, я утрирую. Но то, в каких суровых условиях существует российская авиация, несопоставимо с расслабленным европейским укладом жизни.

На второе место причин задержек я бы поставил неисправности воздушных судов. И это при том, что по статистике исправности парка мы находимся на среднемировом уровне. Дело не в том, что у перевозчиков недостаточно резервных бортов: они есть. А в том, что страна у нас огромная. И если у столичной авиакомпании самолет сломался, например, в Красноярске, то отправка резервного борта из Москвы не спасет от многочасовой задержки.

Еще одной частой причиной задержек вылета являются сами пассажиры. Если пассажир опоздал на посадку, то по правилам безопасности необходимо снять с борта багаж опоздавшего. На поиски чемодана может уйти до часа. И не факт, что самолету не придется дожидаться свободного окна в очереди.

Нередко авиаперевозчики жалуются и на нерасторопность аэропортов, задерживающих посадку пассажиров, погрузку багажа и антиобледенительную обработку. Да, все это имеет место. Но мы не видим в статистике задержек рейсов существенные показатели, указывающие на заметную долю вины аэропортов.

Несмотря на неплохие показатели, есть над чем работать. Ведь достаточно всего одной суточной задержки за сезон, чтобы авиацию «прополоскали из всех утюгов». Но сами же авиакомпании, поверьте, крайне заинтересованы в максимальной регулярности рейсов, так как это не только финансовые потери, но и технологические проблемы. Если рейс не прилетел вовремя, значит, и обратно полетит с задержкой. Вот теперь и новая напасть — закрытия аэропортов из-за беспилотников. Что ж, безопасность на первом месте.

Роман Гусаров, главный редактор сайта Avia.ru