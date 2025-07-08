В деревнях взошли расходы

За два года с мая 2023 года по май 2025-го население сел в России увеличивало свои траты быстрее горожан. При этом, как показало исследование «Сбериндекса», это не выравнивает уровень жизни — разрыв в городских и сельских расходах остается значительным. Лидерами по тратам остаются центральные районы Петербурга и Москвы, а наименее платежеспособными — села с преобладанием бюджетников и добывающих предприятий.

Аналитики «Сбера» выделяют 20 социоэкономических кластеров: от столичных центров до курортных городов и сел с высокой зарплатой (см. график). Быстрее всего расходы росли в пригородах агломераций: в селах Новосибирской агломерации они выросли на 17% против 11% в областном центре, в Волжском сельском районе Самарской агломерации — на 21% при 15% в Самаре. Это не только эффект низкой базы, но и сдвиг структуры потребления: селяне стали тратить больше на услуги, а доля продовольствия в их бюджете снизилась с 46% до 41%. Однако «разрыв между кластерами остается высоким», говорит Дарья Цыплакова, руководитель лаборатории «Сбериндекса»: «Даже при ускорении роста расходов в ряде сельских территорий этого недостаточно, чтобы преодолеть историческое неравенство».

В то же время в крупных городах потребление замедляется. Особенно заметно это в центре Москвы, где рост трат на промтовары замедлился до 8% с 17%, а на кафе и рестораны почти остановился: 3% в мае 2025 года против 12% в мае 2023-го. В ряде региональных центров фиксируется даже небольшой спад расходов на общепит.

Общероссийские цифры подтверждают охлаждение экономики: номинальный годовой рост потребительских расходов замедлился до 9,4%, а с учетом инфляции они снизились на 0,1%. Иными словами, покупательная способность населения стагнирует. Средний объем месячных расходов в мае в центре Петербурга составил 45,3 тыс. руб., в его промзонах — 42,8 тыс. руб., а в быстрорастущих пригородах агломераций — 41,6 тыс. руб. Для сравнения: в селах с преобладанием бюджетной занятости — лишь 23,1 тыс. руб., в добывающих — 24,5 тыс. руб. В итоге складывается типичная для экономики РФ картина расслоения: частичная конвергенция в темпах без сближения в абсолютных показателях. Внешне статистика роста потребления в селах выглядит обнадеживающе, но не отменяет необходимости адресной поддержки и качественного пространственного развития.

Артем Чугунов