Новый фаншоп «Амкара» может открыться рядом со стадионом «Звезда»

Футбольный клуб «Амкар» находится в поиске партнеров для ремонта помещений в кассах около стадиона «Звезда» на ул. Куйбышева, 95. Как сообщает пресс-служба ФК, эти помещения будут переданы клубу и «в ближайшем будущем здесь появится дом болельщика “Амкара”». При этом фаншоп в ТРЦ «Планета» прекращает работу с 8 июля в связи с окончанием арендного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе добавили, что «Амкар» совместно с органами власти ведет переговоры с торговыми центрами и городскими площадками для открытия дополнительных точек продаж клубной атрибутики.

Ранее администрация Свердловского района установила, что официальный фаншоп «Амкара» по ул. Куйбышева, 95б/1, установлен незаконно. Позже ФК направил заявление в Арбитражный суд Пермского края об оспаривании решения администрации. В заявлении клуб ссылался на то, что павильон является собственностью некоммерческой организации. Суд с позицией заявителя не согласился. Из решения следует, что спорный объект находится на земельном участке, который принадлежит муниципалитету и передан в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки», поэтому должен быть демонтирован. Распоряжение о сносе павильона было подписано в декабре 2024 года.