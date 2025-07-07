«У каждого свои интересы»

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против третьих стран — так Кремль, а затем и МИД Китая ответили на угрозы Дональда Трампа. Ранее президент США вновь не исключил введение дополнительных пошлин против всех стран, которые проводят антиамериканскую политику. В том числе это касается участников саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что объединение сталкивается с неизбежными трудностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро принял декларацию из 126 пунктов на 45 страницах. Кратко документ можно назвать «за все хорошее, против всего плохого». Участники встречи по традиции выразили обеспокоенность вооруженными конфликтами, которые все еще продолжаются на планете Земля, их желательно решать миром, с голодом необходимо бороться, так же как и с изменениями климата.

Владимир Путин в Бразилию не приехал, он выступил по видеосвязи. Это было предсказуемо. В частности, не секрет, что принимающая страна признает полномочия Международного уголовного суда, который, как известно, выдал ордер на арест президента РФ. Кроме того, мероприятие не почтил своим участием лидер КНР товарищ Си Цзиньпин. Из числа новых членов БРИКС отсутствовали президенты Египта и Ирана — Абдель Фаттах ас-Сиси и Масуд Пезешкиан.

В центре внимания вновь оказался Дональд Трамп, который пригрозил дополнительными пошлинами любой стране, которая будет проводить антиамериканскую политику, включая атаки на доллар. Ранее президент США грозил 100-процентными пошлинами тем, кто поднимет руку на американскую валюту. В итоге БРИКС приняла заявление, что его деятельность не направлена против третьих стран. Примерно в том же духе ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Интересный контраст: раньше перед началом очередной встречи газеты выходили под яркими заголовками вроде того, что гегемония Запада, в частности США, без пяти минут разрушена, многополярный мир уже почти построен, доллар терпит сокрушительное поражение, по крайней мере, ему хотят создать серьезную альтернативу. Теперь же при всей независимой риторике никому явно не хочется ссориться с Америкой. Кроме того, официально уже не скрываются противоречия между титанами сообщества Индией и Китаем. По многим направлением они расходятся, в том числе и экономическим. Конечно, нельзя пока говорить, что пришел Трамп и разрушил антизападную оппозицию в глобальном масштабе.

Однако последние события наглядно продемонстрировали, что БРИКС не содержит корневой объединяющей идеи.

В целом объединение логично и правильно, но, как говорится, у каждого свои интересы, особенно у потенциальных лидеров, которые не хотят это лидерство кому-то уступать. Так что проект многополярного мира не так прост, как это могло бы показаться на первый взгляд. И, конечно, новый президент Соединенных Штатов явно отличается от того, что был раньше. Против этого трудно найти какое-то противодействие, как было сказано выше, с Америкой лучше не ссориться, это не логично.

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Дмитрий Дризе