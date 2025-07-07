Супружеский толк

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о банкротстве Евгения Середкина, погибшего руководителя следственного отдела СУ СКР по Свердловскому району Перми. Заявление направила его экс-супруга в интересах малолетних детей. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», у господина Середкина были подтвержденный решением суда долг перед отцом, а также банковские кредиты на общую сумму несколько миллионов рублей. Пока что заявление оставлено без движения. По словам экспертов, если господина Середкина признают банкротом, то для выплаты кредиторам может быть реализовано имущество, которое перешло его наследникам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Заявление о признании несостоятельным Евгения Середкина было зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края 26 июня. Как следует из карточки дела, заявление направила его бывшая супруга Елена Головина в интересах двух малолетних детей. Общая сумма требований кредиторов, по данным суда, составляет более 4,6 млн руб. На данный момент заявление оставлено без движения.

Напомним, руководитель следственного отдела по Свердловскому району Перми полковник юстиции Евгений Середкин был жестоко убит вечером 9 сентября прошлого года. Алексей Головин нанес следователю 81 удар топором в присутствии детей, приревновав свою жену Елену Головину к ее бывшему мужу. Затем он вызвал сотрудников правоохранительных органов и написал явку с повинной. В ходе предварительного следствия и суда Головин признал вину полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить двум детям убитого по 2,925 млн руб. и отцу жерт­вы Виктору Середкину — 2 млн руб.

Из материалов, опубликованных на сайте арбитражного суда, следует, что в деле фигурируют кредитные договоры погибшего с банком «ВТБ», а также договор займа, по которому Виктор Середкин передал в качестве займа сыну денежные средства (сумма не указана). Оставляя заявление без движения, суд указал, что к нему не приложены первичные документы, которые подтверждают наличие задолженности, а также доказательства ее принудительного взыскания.

Стоит отметить, что в отношении Евгения Середкина в начале прошлого года возбуждалось только одно исполнительное производство — об аресте некоего имущества по решению суда. Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что оно было принято по делу, в рамках которого его отец взыскивал денежные средства по договору займа. С соответствующим иском Виктор Середкин обратился в Свердловский райсуд Перми в феврале 2024 года. Сначала в качестве ответчика фигурировал Евгений Середкин, а после его смерти им стала Елена Головина. Как полагают источники «Ъ-Прикамье», последняя дала согласие на вступление сына и дочери погибшего в наследство. При этом Виктор Середкин от наследства отказался, оставив его внукам. 23 апреля суд удовлетворил его заявление о взыскании средств по договору займа. Сейчас, согласно данным с сайта суда, это решение обжалуется в апелляционной инстанции.

Собеседники в банковской отрасли говорят, что, как правило, кредитные организации настаивают, чтобы получатели денег по договорам оформляли страховку, в том числе и на случай смерти. «Если у погибшего не было просроченной задолженности при жизни, то банку гораздо проще заявить о страховом случае и получить деньги по этой схеме, чем обращаться в суды и что-то взыскивать с малолетних наследников»,— отмечает один из них.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Олег Пермяков говорит, что в силу п. 1 ст. 223.1 ФЗ «О банкротстве» производство по делу в отношении гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления его умершим. «По общему правилу наследники не отвечают личным имуществом по долгам умершего наследодателя. Конкурсную массу в процедуре банкротства наследственной массы будет составлять имущество, перешедшее к дочери и сыну Евгения Середкина»,— рассказывает эксперт.

По его словам, процедура банкротства может быть возбуждена до прошествия трех лет со дня смерти наследодателя и при возможности отделить наследственное имущество умершего от личного имущества наследника. В случае невозможности этого вводится процедура не банкротства наследственной массы умершего, а банкротства наследника. «При подаче заявления о банкротстве умершего Евгения Середкина законный представитель наследников мог руководствоваться желанием не допустить ситуации, при которой наследственное и личное имущество детей могло бы перемешаться до той степени, при которой их отделение невозможно. Также целью может быть выделение наследственного имущества из иного имущества наследников»,— пояснил Олег Пермяков.

Господин Пермяков отметил также, что при введении банкротства умершего для погашения задолженности перед кредиторами будет реализовано именно наследственное имущество. При этом на личное имущество наследников, в том числе и права требования в размере 2,95 млн руб., взысканные с осужденного Головина, кредиторы претендовать не могут.

Дмитрий Астахов