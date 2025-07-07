Лавров высоко оценил итоги председательства Бразилии в БРИКС

Российская сторона дает высокую оценку работе, которая была проведена участниками БРИКС под председательством Бразилии. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Господин Лавров рассказал, что в ходе встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита обсудил наработки индийской стороны в рамках ее будущего председательства в БРИКС. По словам российского министра, они отражают преемственность подходов предыдущих председателей.

Саммит БРИКС прошел под председательством Бразилии 6-7 июля. Президент России Владимир Путин выступил по телемосту, очно Россию на встрече представлял министр иностранных дел.

В декларации по итогам встречи участники сделали заявления об украинском, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против гонки вооружений в космосе.

Анастасия Домбицкая