Глава МЧС Куренков прилетел в Азербайджан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Основным вопросом повестки дня станут выборы генерального секретаря организации, объединяющей более 60 стран и координирующей работу чрезвычайных служб, а также оказывающей гуманитарную помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. МОГО содействует государствам в создании национальных систем защиты населения, сохранности имущества и охране окружающей среды во время стихийных и антропогенных бедствий.

В рамках визита господин Куренков планирует провести двусторонние встречи с коллегами из других стран-участников организации. В пресс-службе МЧС отметили, что российское министерство занимает лидирующие позиции на международной арене по оказанию гуманитарной помощи и всегда действует согласно принципам открытости и взаимоуважения в отношениях со стратегическими партнёрами.