Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке Курска

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Марата, 21 в Курске. В результате 24-летний местный житель получил ожоги. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 11-этажный дом, в котором произошел взрыв газа

Фото: из Telegram-канала Сергея Котлярова 11-этажный дом, в котором произошел взрыв газа

Фото: из Telegram-канала Сергея Котлярова

Врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная уточнила, что пострадавший находился в квартире рядом с той, в которой произошла утечка газа. Его доставили в областную больницу, пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным господина Хинштейна, в 11-этажке обрушилась часть стены с балконом. И. о. мэра Сергей Котляров уточнил, что инцидент произошел на пятом этаже. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Территория оцеплена.

Прокуратура Курской области организовала проверку по факту происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливают и сотрудники регионального СКР.

Алина Морозова