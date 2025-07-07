Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке Курска
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Марата, 21 в Курске. В результате 24-летний местный житель получил ожоги. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
11-этажный дом, в котором произошел взрыв газа
Фото: из Telegram-канала Сергея Котлярова
Врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная уточнила, что пострадавший находился в квартире рядом с той, в которой произошла утечка газа. Его доставили в областную больницу, пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
По данным господина Хинштейна, в 11-этажке обрушилась часть стены с балконом. И. о. мэра Сергей Котляров уточнил, что инцидент произошел на пятом этаже. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Территория оцеплена.
Прокуратура Курской области организовала проверку по факту происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливают и сотрудники регионального СКР.