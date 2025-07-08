Палата недосчиталась председателя

Занимавший с марта 2019 года пост председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов покинул пост. За время его шестилетней работы палата выявила нарушения почти на 200 млрд руб., а сам господин Шагимуратов был признан лучшим финансовым контролером в ПФО. В администрации главы Башкирии деятельность теперь уже бывшего главного аудитора оценивают положительно и обещают ему новую должность в управленческой команде республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шагимуратов (справа) на встрече глав высших органов аудита стран БРИКС

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Константин Шагимуратов (справа) на встрече глав высших органов аудита стран БРИКС

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

50-летний Константин Шагимуратов вчера сложил полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии (КСП РБ) по собственному желанию. Отставку принял спикер Курултая Константин Толкачев, подписавший соответствующее постановление.

Константин Шагимуратов родился в 1975 году в Уфе. До 2012 года занимал различные должности в администрации Советского района Уфы и мэрии, а также в муниципальных учреждениях. В 2008 году стал лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия». До 2018 года работал заместителем гендиректора и руководителем АНО «Республиканский информационно-консультационный центр», а затем переехал в подмосковный Красногорск, администрацию которого возглавлял будущий глава Башкирии Радий Хабиров. Там господин Шагимуратов руководил местным избиркомом.

Председателем Контрольно-счетной палаты Константин Шагимуратов стал в марте 2019 года по предложению тогда еще исполнявшего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее пост главного финансового контролера республики занимал Рамиль Искужин, бывший зампрокурора региона.

Спустя полтора года деятельность КСП под руководством Константина Шагимуратова удостоилась критики Радия Хабирова. В ноябре 2020 года он нелестно отозвался о работе аудиторов, присылающих большое количество отчетов о выявленных нарушениях, но не предпринимающих мер для возбуждения уголовных дел в отношении распорядителей бюджетных средств. С аналогичными претензиями в феврале 2020 года выступил руководитель управления СКР по Башкирии Денис Чернятьев, посетовавший на низкое количество уголовных дел по материалам проверок палаты.

Тем не менее за время работы господина Шагимуратова аудиторы палаты выявили нарушений на общую сумму 196 млрд руб.

Наиболее резонансными мероприятиями стали проверки в отношении АО «Башкоммунприбор» (общая сумма нарушений — 1,6 млрд руб.), АО «Санаторий "Янган-тау"» (менеджмент учреждения был признан неэффективным), АО «Институт нефтехимпереработки» (нарушения на 600 млн руб.), ГУП «Фонд жилищного строительства Башкирии» (нарушения на 550 млн руб.). В марте 2022 года КСП РБ выяснила, что жители почти 800 населенных пунктов Башкирии вынуждены обходиться без первичной медико-санитарной помощи. В том же году аудиторы обнаружили, что различные министерства Башкирии потратили 1,5 млрд руб. на документы, которые так и не пригодились при реализации инвестиционных проектов.

По материалам проверок КСП было возбуждено 65 уголовных дел, 32 из которых — в 2020 году.

В 2022 году работу председателя КСП оценили в федеральной Счетной палате: по итогам конкурса «Лучший финансовый контролер Российской федерации» он занял второе место в стране и первое — среди коллег из регионов Приволжского федерального округа.

Летом прошлого года ведомство Константина Шагимуратова провело встречу глав высших органов аудита стран БРИКС. Тогда в Башкирию приехали председатели региональных КСП и руководители счетных палат России, Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии и других стран. В июне этого года Башкирия приняла еще один аудиторский форум — Общее собрание Союза муниципальных контрольно-счетных органов.

Полномочия Константина Шагимуратова истекали в 2029 году.

О мотивах своего решения об уходе и планах на будущее трудоустройство Константин Шагимуратов не сообщал. В пресс-службе главы Башкирии рассказали «Ъ», что Радий Хабиров «высоко оценил» его деятельность на посту председателя КСП РБ. «Руководитель республики сообщил, что Константин Нилович остается в управленческой команде региона и в ближайшее время перейдет на новую работу»,— говорится в сообщении.

Новый председатель КСП будет избран депутатами Курултая на осенней сессии. По закону, исполняющим обязанности руководителя палаты может быть либо его заместитель, либо один из аудиторов.

В отделе кадров и пресс-службе КСП РБ от комментариев вчера воздержались.

По словам председателя комитета по бюджетной политике Курултая Башкирии Рузалии Хисматуллиной, КСП под руководством Константина Щагимуратова в пределах своих полномочий работала продуктивно, выявляла нарушения на республиканском уровне и в муниципалитетах. Кроме того, депутат отметила высокий уровень взаимопонимания в отношениях аудиторов с парламентом.

«КСП РБ вовремя предоставляла акты проверок, участвовала в собраниях и встречах, часто вносила свои замечания и предложения депутатам»,— отметила она.

Идэль Гумеров