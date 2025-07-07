Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в центре Курска

В многоквартирном доме на улице Марата в Курске произошел взрыв из-за утечки бытового газа. Пострадал 24-летний мирный житель, его отвезли в больницу с поверхностными ожогами, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В доме обрушилась часть стены и балкон. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

На место происшествия по поручению господина Хинштейна выехал и.о. главы города Курска Николай Цыбин и врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Территорию временно оцепили.