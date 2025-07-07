В Саратовской облдуме заявили, что в регионе жизнь лучше, чем в Колумбии

Саратовская область переживает дефицит рабочей силы. О том, как исправить это положение, говорили в облдуме на заседании комиссии по вопросам стратегии развития отдаленных муниципальных районов Саратовской области.

В институте психолого-экономических исследований считают, что в регионе дефицит рабочей силы будет ощущаться не меньше 20 лет. Чтобы саратовцы не уезжали из области, нужно наращивать производительность труда, создавать рабочие места. «В Саратовской области возрастает разрыв среднемесячной начисленной номинальной заработной платой со среднероссийской, в этих условиях трудно ожидать позитивной миграции, и это главная задача, которую надо решать», — считает директор института Александр Неверов.

По его мнению, нельзя просто взять и повысить среднемесячную зарплату по всем секторам экономики, но это можно сделать точечно на предприятиях, так что молодежи не придется трудоустраиваться за пределами региона. «Относительно развивающихся стран, в том числе стран БРИКС, за исключением Китая, у Саратовской области все очень даже неплохо, — высказался господин Неверов. — Валовый региональный продукт в Саратове вполне себе сопоставим с бразильским, колумбийским, египетским и превышает целый ряд других стран».

Это говорит, что квалифицированные кадры там есть, а уровень жизни там не очень высокий. Так что в институте убеждены, что вполне можно пригласить мигрантов из дружественных стран, уверен Александр Неверов.

Но самую главную проблему в этом вопросе ученые видят в необходимости изменения «информационно-психологического восприятия жизни в Саратовской области и в районах» среди молодежи и граждан среднего возраста, то есть до 40 лет. «У них сформировано ощущение, что в Саратове, в области перспектив нет, — высказались ученые из института. — Вот этот образ за последние 10 лет только нарастает, и без проведения соответствующей информационно-психологической работы с населением это не решить».

Для решения этой проблемы предлагается демонстрировать позитивные примеры успеха тех, кто живет в Саратовской области, и тех, кто приехал.

Татьяна Смирнова