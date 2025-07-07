В Саратовской области предлагают повысить рождаемость благодаря миграции

В Саратовском регионе можно остановить тенденцию по снижению рождаемости. В этом убежден директор института психолого-экономических исследований Александр Неверов, выступивший с докладом в облдуме на заседании комиссии по вопросам стратегии развития отдаленных муниципальных районов Саратовской области.

Господин Неверов привел в пример два периода советского времени, когда произошли демографические скачки. Так, с 1926 по 1928 года в Саратовской области население возросло на полмиллиона. Это было связано с созданием предприятий, на которые требовалось все больше сотрудников. Более 400 тыс. жителей регион получил в период с 1959-го по 1970 год, который характеризовался строительством новых предприятий, освоением Заволжья, развитием мелиорации.

Директор института убежден, что оба эти периода связаны с экономикой. Общая демографическая тенденция в городах низкая. «Переменить ситуацию в ближайшее время идеологическими и прочими ухищрениями практически невозможно, — высказался ученый. — Это не значит, что не надо работать над компанией стимулирования рождаемости, но это значит, что рассчитывать от этой компании на кардинальную смену демографического поведения населения объективно не приходится».

Следствием сложившейся ситуацией «основным ресурсом изменения демографической ситуации», в том числе в отдаленных районах Саратовской области, по мнению господина Неверова, выступает «позитивная миграция», которая отличается от негативной по трем показателям. Первый – мигранты на момент приезда уже имеют высшее образование. Второй – «ценностный профиль мигранта». И третий – это отношение мигранта к территории, на которую он приезжает. «Каждый квалифицированный мигрант привозит с собой резкий скачок для развития территории», — высказался Александр Неверов.

В качестве позитивных примеров он привел Новосибирск советского периода, а сейчас – это Москва и Подмосковье.

Татьяна Смирнова