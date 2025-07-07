Телеканал СТС и Уралсиб построили спортплощадку для ниндзя-спорта в ростовской деревне

Телеканал СТС и банк Уралсиб построили спортплощадку в ростовской деревне.

Фото: пресс-служба Банка Уралсиб

Площадка, занимающая 200 квадратных метров, была построена Банком Уралсиб совместно с телеканалом СТС, которые объединились для того, чтобы осуществить мечту 13-летнего героя телепередачи «Суперниндзя. Дети» Михаила Лапшичева.

Михаил из Барило-Крепинской слободы Ростовской области принял участие в телешоу, чтобы выиграть деньги для своей мамы – она одна воспитывает сына и много работает. А еще у Миши была сокровенная мечта – построить в родной деревне современную площадку для занятий спортом.

Фото: пресс-служба Банка Уралсиб

Мечта осуществилась благодаря ведущему телешоу «Суперниндзя» и «Суперниндзя. Дети» Василию Артемьеву, которого тронула судьба мальчика. На деньги, полученные при поддержке Уралсиба, в Барило-Крепинской слободе была построена многофункциональная спортивная площадка, а у ребят появилось больше возможностей заниматься спортом. Площадка подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, помогает развивать силу, ловкость и выносливость. Препятствия можно перестраивать и комбинировать, чтобы подобрать необходимый уровень сложности в зависимости от возраста и физической подготовки.

«Спортивная тематика является важным направлением в социальных проектах Уралсиба. Мы часто принимаем участие в реализации как собственных идей, так и партнерских инициатив, поэтому мы с большой радостью приняли участие в проекте телеканала СТС и совместными усилиями помогли осуществить мечту школьника. Такие ребята, как Михаил Лапшичев, вызывают гордость и уважение. Уверен, что создание новой общедоступной спортивной площадки подарит ему еще больше веры в свои силы, а остальным ребятам послужит примером всегда идти к своей мечте», – отметил старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга Банка Уралсиб Василий Хозяинов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»