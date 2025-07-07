Нотариусы новых регионов стали чаще заверять согласие супругов на сделки

Федеральная нотариальная палата сообщила «Ъ» о росте количества нотариально удостоверенных согласий супругов на сделки в прифронтовых регионах. По сравнению с первым полугодием 2024 года этот показатель в Запорожской области увеличился на 60% (до 1 тыс.), в Херсонской — на 23% (до 217), в ЛНР прирост составил 10% (4,4 тыс.), а в ДНР — 4% (6,5 тыс.).

В Курской области число сделок увеличилось на 16% (до 3,3 тыс.), в Белгородской — на 3% (до 6 тыс.).

В ФНП пояснили, что речь идет о сделках, в которых для распоряжения общей собственностью необходимо согласие второго супруга. Например, при продаже квартиры, земельного участка, дачи или доли в недвижимости. В определенных случаях понадобится также согласие супруга покупателя.

Рост числа удостоверенных согласий в ФНП объяснили спросом на этот документ среди участников СВО. «Даже находясь в непростых условиях выполнения боевых задач, военнослужащие могут участвовать в решении важных для семьи имущественных вопросов, в том числе благодаря доступной и оперативной помощи нотариусов в оформлении нужных документов»,— рассказали в ФНП.

Полина Мотызлевская