Челябинская область вошла в топ-10 регионов по реализации промышленной политики

Челябинская область вошла в десятку лучших регионов России по реализации промышленной политики в 2024 году. Южный Урал, как и в прошлом году, занял седьмое место в рейтинге Минпромторга. Результаты были объявлены на выставке «Иннопром—2025» в Екатеринбурге. Эксперты оценивали работу органов власти в сфере промышленности, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что 2024 год стал важным для региона. Предприятия Челябинской области продолжают развиваться, несмотря на экономические трудности, и запускают новые производства. Власти поддерживают эти инициативы, направляя усилия на внедрение передовых технологий и инноваций.

В 2025 году на поддержку промышленного комплекса планируется выделить свыше 1 млрд руб. Большая часть средств будет направлена через региональный Фонд развития промышленности. Недавно фонд был докапитализирован на 250 млн руб., что позволит поддержать большее число предприятий.