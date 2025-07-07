Прикамье и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в сфере машиностроения

На проходящей в Екатеринбурге международной выставке «Иннопром» группа «Синара» и Пермский край подписали дорожную карту о сотрудничестве для привлечения отечественных компаний к производству существующих моделей и созданию новой, высокотехнологичной техники в сфере машиностроения. Подписи под документом поставили генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Группа «Синара» намерена максимально использовать в своей работе в сфере железнодорожного машиностроения продукцию и производственные решения компаний Пермского края, в том числе в сегменте IT-продуктов. Для этого будут сформированы соответствующие научно-технические советы, которые скоординируют потребности группы с возможностями производителей из Прикамья. Стороны будут сотрудничать в сфере производства различной железнодорожной техники: грузовых локомотивов, путевой техники, электропоездов.

«Мы ведем работу по развитию технологического суверенитета при производстве и дальнейшем сервисном обслуживании нашей техники. Пермский край — один из основных промышленных центров страны, и я уверен, что подписанное сегодня соглашение станет основой для взаимовыгодного сотрудничества и укрепления внутрироссийской промышленной кооперации»,— отметил генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что группа «Синара» — крупный российский холдинг, с которым Пермский край развивает сотрудничество. «Расширяем промкооперацию, наращиваем поставки пермской высокотехнологичной продукции. Все больше компаний войдет в цепочку поставок. Это будет способствовать наращиванию объемов производства местных предприятий и росту промышленного потенциала нашего края»,— заявил глава Прикамья.

Группа «Синара» уже сотрудничает с рядом пермских производителей, поставляющих комплектующие для различной железнодорожной техники. Среди них такие ведущие промышленные предприятия региона, как Лысьвенский механический завод, Первый Пермский машиностроительный завод, «Уралспецмаш», АО «Нытва».

Группа «Синара» — крупная диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Среди приоритетных направлений — машиностроение, девелопмент, финансы, инвестиции, сельское хозяйство, туризм. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.