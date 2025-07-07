ФНС подал иск о банкротстве космической компании SR Space

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 подала в Арбитражный суд иск о банкротстве частной космической компании АО «СР Спейс». Заявление появилось в картотеке суда, его подали 2 июля.

Сейчас компания привлекает инвестиции для погашения долга, сообщил генеральный директор SR Space Олег Мансуров. «Задолженность возникла из-за временного кассового разрыва, вызванного внешними факторами: санкциями, волатильностью рынка и ростом ключевой ставки. Такие ситуации типичны для стартапов на этапе роста. Мы уже работаем над погашением долга в полном объеме», — заявил он «РБК Инвестициям».

В октябре 2024 года господин Мансуров заявил, что стоимость спутниковых аппаратов в России выросла на 20-30% на фоне санкций. Кроме того, из-за удорожания деталей для ракет-носителей и увеличения затрат на пусковые комплексы запускать спутники стало дороже.

Компания SR Space была создана в 2020 году. Он занимается созданием «суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок», говорится на сайте. В АО «СР Спейс» входят восемь юридических лиц, в том числе ООО «СР Рокетс», ООО «СР Сателлитс», ООО «СР Дата» и др.